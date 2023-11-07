Kocasinan'da lüks otomobil kazası: Genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün karşı şeritteki kazaya bakmak isteyince direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarparak takla atan lüks otomobilde ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde R.K.'nin kullandığı 01 SZ 664 plakalı hafif ticari araç ile M.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Karşı şeritten gelen B.D.'nin kullandığı 06 AV 2807 plakalı lüks otomobil ise, elektrik direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobildeki toplam 5 kişi yaralanırken, sürücü B.D. araçta sıkıştı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu B.D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Battal Demir (18), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesinin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ