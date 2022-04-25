Kocasinan Belediyesinin düzenlediği 'Spor Festivali' sürüyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Spor Festivali" devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sporu sevdirmek ve dostlukları pekiştirmek amacıyla liselerarası düzenlenen festival sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Belediye olarak spora ve gençlere büyük önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Festivalimiz başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Bizler biliyoruz ki hem başarılı sporcularımızın yetişmesi hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sporla olacaktır. Bu çalışmamamızla gençler arasında kardeşlik, dayanışma ve birliktelik duygularının pekişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir."