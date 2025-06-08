Kocasinan'da Kurban Kesim Yeri Hizmete Açıldı

Kocasinan'da Kurban Kesim Yeri Hizmete Açıldı
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Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı'nda 130 bin metrekarelik alanda kurban kesim ve satış yeri kurarak, hijyenik ve modern kesim alanları sunuyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu hizmetin halkta memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

Kocasinan Belediyesinin 400 personel ve 84 kasabın görev aldığı Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kurban kesim ve satış yeri kurban ibadetini konfor içinde yerine getirme imkanı sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 130 bin metrekare alana kurulan kurban kesim yeri, teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanları ile vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kesim yerlerini sivrisinekler başta olmak üzere haşerelerden arındırarak vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise modern araçlarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kurban kesim yerlerinin vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğunu, halkın daha temiz, sağlıklı ve nezih bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirdiğini belirtti.

Görüşleri alınan vatandaşlar da Kocasinan Belediyesinin kurban hizmetini dört dörtlük bulduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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