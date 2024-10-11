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Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla İlerliyor

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla İlerliyor
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilçenin yeni çehresinin şekillenmeye başladığını belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm uygulama alanlarından Ahievran Mahallesi'ndeki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Mahallede hızlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "En önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan olan Ahievran Mahallesi'nde dönüşüm çalışmalarımız devam ederken bir yandan da çevre düzenleme ve diğer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahievran Mahallemizde vatandaşların yüzlerini güldürecek, hayatlarına renk katacak ve çevreyi güzelleştirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan her hizmetin hemşehrilerine hayırlı olmasını dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün hemşehrilerimizin kendince yaşam içerisinde bir karşılık bulabileceği park, sosyal donatılar, yollar, tesisler gibi gündelik yaşam içerinde ihtiyaç duyulan her şeyi, teker teker inşa ediyor ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok ciddi mesafeler kat ettik. Bundan sonra proje ve hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Güncel Emlak Yaşam

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