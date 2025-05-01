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Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazanıyor

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazanıyor
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının yeni etaplarının başladığını duyurdu. Çalışmalar kapsamında yeni yol, park ve yeşil alanlar oluşturuluyor.

Kocasinan ilçesinde belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Çalışma kapsamında bölgeye yeni yol aksı, park, yeşil alan ve donatıların kazandırılacağını belirtilen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşümde yeni bir etap başladı. Yeni inşaatımızın hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız ve sağlıkla tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu etap tamamlandığında, kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakmış olacağız. Mahallede bulunan metruk ve imarsız yapıların tamamı ortadan kaldırıldı ve yerine modern yapılar hızla yükseliyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak yeni etaplarla birlikte bu bölgedeki çalışmaları daha da hızlandırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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