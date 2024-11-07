Kocasinan'da Kavga ve Bıçaklama Olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga etmek için takip ettikleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka birini bıçakladı.

Gevher Nesibe Mahallesi'nde, A.Ç. (19) ile M.A. (20), husumetli oldukları İ.Ç'yi takip ederek Mimar Sinan Parkı'nda durdurdu.

A.Ç. ile M.A, tartıştıkları İ.Ç'den dayak yedi, sonra kaçmaya başladı.

Bu sırada parkta bulunan B.Ö'yü (23) henüz öğrenilemeyen bir sebeple bıçakla yaralayan zanlılar, kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.Ç, M.A. ile B.Ö'yü hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.