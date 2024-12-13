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Kocasinan'da İkili Toplama Aracı ile 4,5 Milyon Kilogram Ambalaj Atığı Toplandı

Kocasinan'da İkili Toplama Aracı ile 4,5 Milyon Kilogram Ambalaj Atığı Toplandı
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sıfır Atık Projesi kapsamında 2020 yılında hizmete sunulan ikili toplama aracı ile 4 milyon 520 bin 555 kilogram ambalaj atığı toplandığını açıkladı. Araç, çevre ve ekonomi için büyük fayda sağlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında hizmete sundukları ikili toplama aracı ile 4 milyon 520 bin 555 kilogram ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak topladıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, vatandaşlara hizmet veren araç ile çevreye ve ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti.

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında örnek olacak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında vatandaşlara hizmet veren aracın, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağladığını ifade etti.

2020 yılında hizmete sundukları ikili toplama aracı ile 4 milyon 520 bin 555 kilogram ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak topladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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