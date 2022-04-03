İftara yetişemeyenler orucunu "İkram Çeşmesi"nde açıyor

Kocasinan Belediyesinin ramazan ayında başlattığı "İkram Çeşmesi" uygulamasıyla vatandaşlar, sokakta iftarını açabiliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftarını sokakta açmak zorunda kalan vatandaşların huzurlu ve mutlu şekilde iftarlarını yapabilmeleri amacıyla "İkram Çeşmesi" çalışmasını başlattıklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, 2015 yılında hizmete sunulan çeşmenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına haftanın her günü hizmet ederken, bu yıl ise ramazan ayı süresince Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ikramda bulunacaklarını ifade etti.

Ramazan ayının maneviyatı açısından uygulamanın önemine değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İftar vakti gideceği yere yetişemeyen vatandaşlara, Cumhuriyet Meydanı'nda ikramda bulunarak, iftarlarını açmalarını sağlıyoruz. Oruçlarını açmalarına vesile olduğumuz her vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Uygulamanın ramazana has olması güzel ve hayırlı bir iştir. Bu çalışmayı Peygamber Efendimizin 'Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz' hadisinden yola çıkarak başlattık."