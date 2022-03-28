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Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında 100 binden fazla fidan ve ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında 100 binden fazla fidan ve ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesindeki fidanlığın ve seranın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalıştıklarını belirtti.

Son 7 yılda 620 bin fidan ve ağaç diktiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen alanı 15,1 metrekareye çıkardık. Böylece Kocasinan, toplam 6 milyon 50 bin 962 metrekare yeşil alan ile dünya standartlarının üzerinde yer almaktadır. İlçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019 yılında ise 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 6 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ımızın hizmetine sunduk. Son 7 yılda 620 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."

Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Kocasinan'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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