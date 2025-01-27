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Kocasinan'da 'Gezegenler Hizalanıyor' Etkinliği Düzenlendi

Kocasinan'da 'Gezegenler Hizalanıyor' Etkinliği Düzenlendi
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Kocasinan Belediyesinin Gök Gözlem Evi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, gezegenlerin hizalanmasını teleskoplarla gözlemleyerek bilimsel bir deneyim yaşadı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliklerle Kayseri'yi kültürel ve bilimsel faaliyetlerin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesinin Gök Gözlem Evi Merkezi'nde düzenlediği "Gezegenler hizalanıyor, Kocasinan gözlemliyor" etkinliği, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilimsel etkinliklere öncülük etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ekinliklerin gökyüzünü keşfetmek adına önem taşıdığına dikkati çeken Çolakbayrakdar, bilim ve doğayı bir araya getiren etkinliklerle Kayseri'yi kültürel ve bilimsel faaliyetlerin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisi olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizle farklı bir pencere açmaya çalıştık. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Gök Gözlem Evi Merkezini ziyaret eden vatandaşlar Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars gezegenlerinin aynı doğrultuda hizalanışını teleskoplarla inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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