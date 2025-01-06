Kocasinan'da Gençler İçin Yeni Spor Alanları Müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi'nde gençlerin ve çocukların istediği voleybol ve halı sahanın 2025 yılı yatırım programı kapsamında yapılacağını ifade etti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, gençlerin ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Gençler ve çocuklar için destek sağlamaya devam edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Boztepe'deki sosyal tesis, 2019 yılında Kocasinan Spor Kulübü olarak bölgedeki çocuklarımızın sportif alanda çalışmalarına destek olmak amacıyla tahsis edilmişti. Şimdi ise bu tesis ERVA Spor Okulu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha donanımlı yetişmesi amacıyla yapılan hizmetler, bizim önceliğimizdir. Elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımızdan erkek evlatlarımız halı saha, kız evlatlarımız ise voleybol sahası istediklerini söylediler. Buradan çocuklarımıza hem halı saha hem de voleybol sahası müjdesini vermek istiyorum. Bu projeler, inşallah 2025 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilecektir."