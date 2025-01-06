Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK Parti ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Pervin Buldan'dan 'Süreç nasıl gidiyor?' sorusuna tek cümlelik yanıt

Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun

Kocasinan'da Gençler İçin Yeni Spor Alanları Müjdesi

Kocasinan'da Gençler İçin Yeni Spor Alanları Müjdesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi'nde gençlerin isteği üzerine 2025 yılı yatırım programına voleybol ve halı saha projelerinin dahil edileceğini duyurdu. Gençlerin ve çocukların sosyal alanlarda keyifli vakit geçirmeleri için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi'nde gençlerin ve çocukların istediği voleybol ve halı sahanın 2025 yılı yatırım programı kapsamında yapılacağını ifade etti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, gençlerin ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Gençler ve çocuklar için destek sağlamaya devam edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Boztepe'deki sosyal tesis, 2019 yılında Kocasinan Spor Kulübü olarak bölgedeki çocuklarımızın sportif alanda çalışmalarına destek olmak amacıyla tahsis edilmişti. Şimdi ise bu tesis ERVA Spor Okulu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha donanımlı yetişmesi amacıyla yapılan hizmetler, bizim önceliğimizdir. Elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımızdan erkek evlatlarımız halı saha, kız evlatlarımız ise voleybol sahası istediklerini söylediler. Buradan çocuklarımıza hem halı saha hem de voleybol sahası müjdesini vermek istiyorum. Bu projeler, inşallah 2025 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilecektir."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

İki dev Türk şirketi iflasın eşiğinde!
img

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
img

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 6 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Gassal dizisi tüm bölümleri nereden izlenir? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? DEM Parti ve AK Parti neden görüştü? Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? TRT TABİİ 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2. sezon fragmanı izle! UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Gassal 2. sezon fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir yok mu? Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu? Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.