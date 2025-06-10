Kocasinan'da Dronla Açık Alan İlaçlama Projesi Başlatıldı

Kocasinan'da Dronla Açık Alan İlaçlama Projesi Başlatıldı
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanların dronla ilaçlandığını açıkladı. Halk sağlığını ön planda tutarak geliştirilen projelerle haşereyle mücadele ediliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere açık alanları dronla kapsamlı bir şekilde ilaçladıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, halk sağlığını ön planda tutan bir anlayışla hareket ederek "Sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla projeler ürettiklerini, bu kapsamda dronla ilaçlama yaptıklarını belirtti.

Bu sayede hem zaman ve maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağladıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sıcaklıkların yükselmesiyle teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız dronu, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gecede haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinlerinin rahat bir yaz geçirmelerine katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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