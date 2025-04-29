Kocasinan'da Drift Atan Sürücüye 50 Bin Lira Ceza
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, 50 bin 726 lira ceza alırken, ehliyetine 2 ay el konuldu ve aracı trafikten men edildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 50 bin 726 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun bahçesinde bir aracın drift attığını tespit etti.
Ekipler, sürücüye 50 bin 726 lira ceza kesti.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel