Kocasinan Belediyesi camileri temizliyor

Kocasinan Belediyesinin "Cami Temizleme Ekibi", ilçe sınırları içerisindeki camileri periyodik olarak temizliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını belirtti.

Mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle ramazan ayında daha fazla hassasiyet göstererek, camilerimizin daha sağlıklı ve daha temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün bünyesinde kurduğumuz Cami Temizleme Ekibi ilçe genelindeki bütün camilerin temizliği yapılıyor ve dezenfekte ediliyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor."