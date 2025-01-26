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Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutuları ile 4 Ton İsraf Önlenmiştir

Kocasinan'da Bayat Ekmek Kutuları ile 4 Ton İsraf Önlenmiştir
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Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında yerleştirdiği bayat ekmek kutuları sayesinde bir yıl içinde 4 ton ekmek israfının önüne geçti. Ekipler, toplanan bayat ekmekleri besicilere ulaştırarak yeniden değerlendiriyor.

Kocasinan Belediyesinin 2019 yılında ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirdiği bayat ekmek kutularıyla 1 yılda 4 ton ekmek israfının önüne geçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelere yerleştirilen kutular sayesinde ekmek israfını önlüyor.

Düzenli olarak kutularda biriken bayat ekmekleri toplayan ekipler, bunları besicilikle uğraşan vatandaşlara ulaştırıyor.

Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda bir yıl içinde 502 kutuda yaklaşık 4 ton ekmeğin israf olmasını önledi.

Ayrıca, kutuların üzerinde yer alan "Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin", "Ekmek tarlada çitçinin, sofrada senin emeğin", "Ye, iç ama israf etme" gibi mesajlarla toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde hem israfın önüne geçildiğini hem de ekmeklerin yeniden değerlendirildiğini belirtti.

İsrafın önlenmesine yönelik çalışmalara öncülük etmeye devam edeceklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızda ekmek çok değerli bir nimet olarak kabul edilir. Bu yüzden israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bayat ekmek kutuları ile asıl vermek istediğimiz mesaj, ekmeğin israf edilmeden yetecek şekilde tüketilmesidir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. 1 yıl içinde yaklaşık 4 ton ekmeğin de israf olmasını önledik."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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