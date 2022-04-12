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Kocasinan'da bahar temizliği çalışmaları sürüyor

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kocasinan'da bahar temizliği çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye ekiplerinin bahar temizliği çalışmaları devam ediyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye ekiplerinin bahar temizliği çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Her gün bir mahallede temizlik çalışması yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, "İlçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar çalışmaları kapsamında da cadde ve sokaklar başta olmak üzere, park, cami ve sanayi sitelerinde temizlik faaliyetlerini sürdürüyoruz. Toplam 128 araç ve 370 personelle ilçemiz pırıl pırıl oluyor. Ekipler sadece cadde, sokak ve kaldırımların temizliğiyle kalmayıp, arazilerdeki hafriyatları da temizliyor ve mahalleleri güzel görünüme kavuşturuyor." ifadelerini kullandı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haberler

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