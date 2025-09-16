Kocasinan'da "Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, "Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Argıncık Mahallesi sınırları içerindeki bazı alanların "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı" ilan edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Argıncık Mahallesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şehrimizin geleceğini şekillendirecek bir projeye imza atıyoruz. 40 yılı aşkın süredir beklenen bu adımla şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçireceğiz. Argıncık'ı anlamak için sokaklara bakmak yeterlidir. Hem deprem riski hem de eski yapıların varlığı ortadadır. Biz bu dönüşümü anlatmak için defalarca vatandaşlarımızın kapısını çaldık. Kentsel dönüşüm sadece bir inşaat faaliyeti değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümdür. Bu projede parklar, yeşil alanlar, sosyal donatılar ve modern teknolojiyle donatılmış yapılar yer alacak. Kayseri tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz."

Çolakbayrakdar, dertlerinin vatandaşın güvenliğini sağlamak ve şehre yakışır bir Argıncık Mahallesi inşa etmek olduğunu dile getirdi.

Proje alanının detaylarını da paylaşan Çolakbayrakdar, "Argıncık bölgesinde çalışacağımız alan 63,9 hektarlık bir alan. Yani 630 bin metrekarenin üzerinde bir alanda çalışacağız. Bunun 455 bin metrekaresi vatandaş mülkiyetidir. Vatandaş mülkiyetinde olan alanla ilgili bire bir anlaşmalar yapacağız ve yaklaşık 1500 yapı bulunmaktadır. Muhtemelen 3 binden fazla bağımsız bölüm yenilenerek, Argıncık'a yakışır bir cazibe merkezi oluşturulacaktır." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, yakın zamanda projenin yapım aşamasına başlayacaklarını ve ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.