Kayseri'de 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından hayırsever Refik Şapcı'nın desteğiyle Şeker Mahallesi'ne yaptırılan 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin farklı mahallelerinde okulların yapılması için arsaların hazır hale getirildiğini ve hayırseverlerin katkılarıyla yeni okulların temellerini attıklarını belirtti.

Belediye olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şeker Mahallesi'nde anaokulunun temelini atıyoruz. İnşallah kazasız, belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerinin yükseleceği okulun bulunduğu konum önemli. Okul, Şehir Hastanesinin kuzeyinde ve TOKİ 4. etabın bulunduğu yerde. Burası, yeni yapılaşan bir alan olduğu için okul, pazar yeri, cami ve çevre düzenlemesi gibi yeni yapıların olması gerekiyor. Bir yandan konut çalışmaları başlarken diğer yandan ise altyapısıyla kamunun ihtiyacı binaları hayırseverlerimizin destekleriyle yapıyoruz. Refik Şapcı büyüğümüzün desteğiyle Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan 6 derslikli anaokulunu, bu yıl tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz."