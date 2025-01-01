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Kocasinan'da 2024 Yılında Evlendirme Başvuruları Artış Gösterdi

Kocasinan'da 2024 Yılında Evlendirme Başvuruları Artış Gösterdi
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 764 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yeni nikah salonunun hizmete sunulmasıyla çiftlere daha konforlu bir ortam sağlandığını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024 yılında evlendirme dairesine başvuran 2 bin 764 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini belitti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçeye bir nikah salonu kazandırdıklarını ve ailenin toplumun çekirdeği olduğunu ifade etti.

Belediye olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Allah tüm çiftlerimizi, mesut ve bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Yaklaşık iki yıldır daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla hizmete sunduğumuz yeni nikah salonu, Kayseri'mize çok yakıştı. Hem açık havada hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemleri gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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