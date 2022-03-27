Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik

Kocasinan Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına yönelik kukla ve tiyatro etkinliği düzenledi.

Kocasinan Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına yönelik kukla ve tiyatro etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi hizmet binası seminer salonundaki etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Çolakbayrakdar, "Özellikle şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin göz bebeği evlatlarımıza yönelik bir etkinlikle çocuklarımızı bir araya getirdik. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değer. Etkinliklerimizi artırarak, gençlerin de katılımıyla daha geniş kapsamlı yapacağız. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kocasinan Belediyesi, Tiyatro, Şehit, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title