Kocasinan Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına özel etkinlik

Kocasinan Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına yönelik kukla ve tiyatro etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi hizmet binası seminer salonundaki etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar, onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Çolakbayrakdar, "Özellikle şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin göz bebeği evlatlarımıza yönelik bir etkinlikle çocuklarımızı bir araya getirdik. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değer. Etkinliklerimizi artırarak, gençlerin de katılımıyla daha geniş kapsamlı yapacağız. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek." ifadelerini kullandı.