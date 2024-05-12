Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Anneler Günü'ne Özel El Sanatları Sergisi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Erciyesevler kursiyerlerin hazırladığı ve bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini vurguladı.

Kocasinan Akademi ile sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan farklı branşlarda hizmet verildiğini anlatan Çolakbayrakdar, "Kurslar sayesinde kadın kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Kadın kardeşlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin, vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi bizi ayrı bir mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.