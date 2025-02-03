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Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
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Kocasinan Belediyesi, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında düzenlenen şubat ayı meclis toplantısında 15 gündem maddesini ele aldı. İmar planları müzakere edilerek karara bağlandı.

Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 15 gündem maddesi ile Hoca Ahmet Yesevi, Erkilet, Erciyesevler, Şeker, Yeşilmahalle, Yenidoğan ve Alsancak Mahallesi'nde imar plan maddeleri meclis üyelerince müzakere edilerek kara bağlandı.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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