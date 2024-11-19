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Kocasinan Belediyesi Sonbaharda İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi Sonbaharda İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor
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Kocasinan Belediyesi, çevre sağlığını korumak amacıyla sonbahar boyunca da ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor. Dron teknolojisi kullanarak daha etkin bir şekilde haşerelerle mücadele eden belediye, halk sağlığını öncelik haline getiriyor.

Kocasinan Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına sonbaharda da devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevreci bir ilçe için çalışan Kocasinan Belediyesi, ULV ilaçlama sistemiyle ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle "Sağlığınız bizim için önemli" sloganıyla çalışmalarını yürüttüklerini, dronla ilaçlama yaparak hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Periyodik olarak gerçekleştirdikleri ilaçlama ve hijyen çalışmalarının sıklığını genişlettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız drone, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva ilaçlamasında kullanıyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gece de haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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