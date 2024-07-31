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Kocasinan Belediyesi Sinan Kütüphanesi'ni İnceledi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'ndeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Kütüphane, her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan Sinan Kütüphanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde devam eden kütüphanedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kütüphanenin her yaş grubuna hitap edeceğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeni bir Sinan Kütüphanesi'ni ilçemize kazandırıyoruz. İç tefrişat çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yeni eğitim öğretim döneminde gençlerimize hazır hale gelmiş olacak. Sadece fen işleri, park ve temizlik gibi rutin belediyecilik alanında değil, her alanda vatandaşın hayatına dokunan projeleri hayata geçirip, onların mutlu ve nitelikli bir yaşam sağlayabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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