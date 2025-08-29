Kocasinan Belediyesi', Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, parklardaki oyun grupları, banklar, masalar ve spor aletlerini revize ederek yıprananları yenileriyle değiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal alanların sayısını arttırdıklarını bildirdi.

Kocasinan'ın her köşesinde park yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağlıyoruz. İmar problemleri halledilmiş veya mülkiyet sorunları çözülmüş bölgelerde ihtiyaç duyulan her alanda park yapma konusunda hızlı ilerliyoruz. Hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde yeter ki bir metrekare alan park yapılacak şekilde imara uygun ve mülkiyet sorunu olmasın, biz burada hızlı bir şekilde park çalışmalarımızı sürdürüyoruz."