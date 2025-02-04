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Kocasinan Belediyesi Olumsuz Hava Koşullarına Hazır

Kocasinan Belediyesi Olumsuz Hava Koşullarına Hazır
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteorolojik uyarılar doğrultusunda 4 bin 500 ton tuz ile önlemler alındığını açıkladı. Ekipler, ihtiyaç anında 24 saat görev yapacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla gerekli önlemleri aldıklarını ve 4 bin 500 ton tuzun depoda hazır beklediğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiğinin aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen işleri, temizlik işleri ve kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak 4 bin 500 ton tuzumuz hazır. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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