Kocasinan Belediyesi'nden Mete Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Kocasinan Belediyesi, Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını tamamlayarak caddeni modern ve konforlu bir hale getirdi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi alarak, işçilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gece gündüz koordineli şekilde sürdürülen çalışmalar sayesinde caddenin kısa sürede modern ve konforlu bir görünüme kavuşarak yeniden trafiğe açıldığını ifade etti.

Fen işleri ekiplerinin yaz ve sonbahar boyunca ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çolakbayrakdar, "Mete Caddesi, hem şehir merkezinde yoğun trafik yüküne sahip hem de uzun süredir asfalt ve yol altyapısı bakımından yenilenmeye ihtiyaç duyan bir caddeydi. Altyapı kurumları da eş zamanlı olarak çalışmalarını tamamladı. Ardından biz de yolun üstyapısında asfaltlama çalışmalarına başladık. Mete Caddesi hayırlı olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansın."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
