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Kocasinan Belediyesi'nden Ekonomik Bank ve Kamelya Üretimi

Kocasinan Belediyesi'nden Ekonomik Bank ve Kamelya Üretimi
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Kocasinan Belediyesi, park ve bahçelerde kullanılmak üzere kendi atölyelerinde ürettiği bank ve kamelyalarla tasarruf sağlarken, yerel istihdama da katkıda bulunuyor.

Kocasinan Belediyesinin atölyelerinde kendi imkanlarıyla ürettiği bank ve kamelyalar, park ve bahçelerde vatandaşların hizmetine sunulurken, ekonomik olarak da tasarruf sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ihtiyacı olan bank ve kamelyaları kendi imkanlarıyla üretiyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi sayesinde çalışmaların hızlı, kaliteli, verimli ve ekonomik hale getirildiğini ifade etti.

Atölyelerin bir sanayi sitesi gibi çalıştığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Atölyemizde parklar, bahçeler ve kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve birçok başka ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerini tamir ediyor, boyuyor ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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