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Kocasinan Belediyesi'nden Doğu Sanayi Bölgesi'ne Çevre Düzenleme

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Kocasinan Belediyesi, Doğu Sanayi Bölgesi'nde çevre düzenleme çalışmaları ile bölgenin değerini artırmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yol yapım ve diğer altyapı yatırımlarının hızlandığını duyurdu.

Kocasinan Belediyesi tarafından Doğu Sanayi Bölgesi'nde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çevre düzenlemesiyle bölgenin değerine değer katacaklarını bildirdi.

Bahar mevsimiyle yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Otopark, kavşak, cadde ve bulvarlar gibi yatırımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tamamlamış olduğumuz 95. caddeyi, 6373 ile birlikte 6316 caddeye bağlayacak olan çevre düzenlemesi, kavşak ve bulvar bölgenin trafik yükünü azaltacak. Her bir mahallemizde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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