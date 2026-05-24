Haberler

Kocasinan Belediyesi ekipleri mezarlıklarda bayram öncesi bakım çalışması yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve rahat ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Çolakbaydar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz."

Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, şehre, ülkeye ve tüm İslam alemine huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Rumen yönetmen Cristian Mungiu oldu

Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Rumen yönetmen Cristian Mungiu oldu
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı