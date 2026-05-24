Kocasinan Belediyesi ekipleri mezarlıklarda bayram öncesi bakım çalışması yapıyor

Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve rahat ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla kent genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında vatandaşların ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Çolakbaydar, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz."

Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, şehre, ülkeye ve tüm İslam alemine huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.