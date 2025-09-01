Kocasinan Belediyesi'nden Barsama Mahallesi’ne Yenilik

Kocasinan Belediyesi ekiplerinin, Barsama Mahallesi'ndeki asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan'ın mahallelerini güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Yapılan çalışmalarla kırsal mahallelerin cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Çolakbayrakdar, ilçede bulunan mahallelere hizmet ulaştırdıklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, Barsama Mahallesi'nin ilçenin önemli yerleşimlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Barsama Mahallesi'ni baştan sona yeniliyoruz. Özellikle ulaşımı daha güvenli, akıcı ve kaliteli hale getirmek amacıyla yeni ve geniş yollar açıyor, mevcut yolları da günün şartlarına uygun şekilde modernize ediyoruz. Yoğun kullanılan ve yıpranan cadde ile sokaklarımıza öncelik veriyoruz. Kayseri'de ulaşımın sorunsuz sağlanması için tüm gayretimizle çalışıyoruz."