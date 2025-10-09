Kocasinan Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek İkramı

Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapamayan 228 vatandaşa her gün 4 çeşit sıcak yemek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda mühendisleri gözetiminde belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, her gün belediye ekiplerince vatandaşlara ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliğin örneklerini sergilediklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, belediye olarak hayatın her alanında vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genç-yaşlı, kadın-erkek fark etmeksizin 7'den 70'e herkese ulaşmaya çalışıyoruz. İlçemizde engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan 65 yaş üzeri 228 kişiye haftanın yedi günü sıcak yemek ikram ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmak ve onların dualarını alabilmektir."