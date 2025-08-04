Kocasinan Belediyesi'nde Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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Kocasinan Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısında, hayatını kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın isminin bir çocuk parkına verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Özkan'ın hatırasının yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yönetimindeki toplantıda, gündemdeki 23 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın isminin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, Özkan'a Allah'tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Çolakbayrakdar, Özkan'ın hem öğretmen olduğunu hem de çocuklara hassasiyeti nedeniyle isminin çocuk parkına verilmesinin son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

CHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ümit Tugay Koca da Özkan'ın isminin bir çocuk parkında yaşatılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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