Kocasinan Belediyesi 16 taşınmazı ihaleyle sattı - Haberler

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Kocasinan Belediyesi 16 taşınmazı ihaleyle sattı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kocasinan Belediyesi 16 taşınmazı ihaleyle sattı

Kocasinan Belediyesine ait 16 taşınmaz ihale yoluyla satışa sunuldu.

Kocasinan Belediyesine ait 16 taşınmaz ihale yoluyla satışa sunuldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yatırımlarla ilçenin daha çok değerlendiğini bildirdi.

İlçe sakinlerinin refah düzeyini ve yaşam kalitesini artırmaya gayret ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 11 ve Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 5 villa arsası satışa sunuldu. Toplam 14 milyon 395 bin lira gelir elde edildi. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi 16 taşınmazı ihaleyle sattı

Kocasinan Belediyesi 16 taşınmazı ihaleyle sattı

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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