Kocasinan Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını 24 Saat Sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi ekipleri, yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren kar temizleme çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat çalıştıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi almıştık. Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda 4 bin 500 ton tuzumuz, yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemlerde kullanılıyor. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı önlem alıyor ve tuzlama çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyoruz."