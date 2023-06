Kocasinan Belediyesi, ilçenin her noktasında yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin her bir noktasında eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaları inceleyerek vatandaşların daha mutlu yaşamaları için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kocasinan'ın her bir noktasında eş zamanlı yenileme ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin son olarak Argıncık Mahallesi 6230 Sokak'taki çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir noktasında çalışmalarının olduğunu ve vatandaşların daha mutlu yaşamaları için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Hafta sonu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İşçilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. İlçe genelinde yenileme çalışmaların yoğun tempoda devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'Kocasinan'ın her yerinde olacağız' dedik ve şimdi de Argıncık Mahallesi'ndeki 6230 Sokak'ta asfalt çalışması yapıyoruz. Bir diğer taraftan da ise Argıncık Düz Sokak'ta söküm çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sağlayabilmek, çevre şartlarının iyileştirilebilmesi ve daha huzurlu bir şekilde yaşam alanları oluşturabilmek için çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. Her noktada planlanmış çalışmalar adım adım tamamlanacak. Yapılması gereken tüm çalışmaları program dahilinde yapacağız ve hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha modern ve daha yaşanılabilir şehir haline getirmeye gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

İnceleme sırasında Başkan Çolakbayrakdar'ı gören çocuklar ise evlerinin önüne asfalt döküldüğü için çok mutlu olduklarını belirterek, bundan sonra daha konforlu bisiklet süreceklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a sevgisini sarılarak yansıttılar. - KAYSERİ