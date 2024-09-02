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Kocasinan Belediyesi İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Merkezdeki giysiler çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor ve tadilat gerektiren ürünler düzenlenerek dağıtıma hazır hale getiriliyor.

Kocasinan Belediyesinin kurduğu İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'ne hayırseverler tarafından bağışlanan ikinci el giysiler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017'de Yeşil Mahalle'de kurulan merkezle vatandaşların kullanmadığı giysi ve eşyalar değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kayserililerin yardımlaşma duygusunun güçlü olduğunu aktaran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası olan ürünleri toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'mizde vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Tadilat gerektiren ürünler ise tadilatları yapıldıktan, yıkandıktan ve ütülendikten sonra askılardaki yerini alıyor. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmetler sunabilmektir."

Çolakbayrakdar, ikinci el eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesinin tesislerine, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne veya ilçe muhtarlıklarına başvurmalarının yeterli olacağını da dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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