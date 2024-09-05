Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediyesi Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi Deneme Üretimini Tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimini takip etti. Tesisin çiftçilere destek olacağını ve tarımsal üretimi artıracağını belirten Çolakbayrakdar, projenin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hububat eleme ve paketleme tesisinin deneme üretimini takip etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle çiftçileri desteklemek ve ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla Hasanarpa Mahallesi'ndeki tesise gelen Çolakbayrakdar, tesisin deneme üretiminde çiftçileri yalnız bırakmadı.

Burada açıklamalarda bulanan Çolakbayrakdar, çiftçinin emeğinin, kurulan modern tesisle değer bulacağını, ürün kalitesini yükseleceğini ve üretimin de artacağını belirtti.

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha hayata geçiriyoruz. Hububat eleme ve paketleme tesisimizde ilk deneme üretimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra çiftçi kardeşlerimizin alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketleyeceğimiz tesisimiz hizmete girecek. Buğday, arpa, nohut, ayçekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkan sağlayacağız. Bu tesisin kurulmasında bize destek veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan bölgesinde, şehrimiz yeni bir tesis kazanmakla birlikte tarımsal üretim noktasında altyapısını güçlendirecek ve tarımsal üretimi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Belediyesi Yerel Haberler Kocasinan Belediye Ekonomi Güncel Tarım

Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Görev Başında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görev Başında filmi ne zaman, nerede çekildi? Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi? Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi? Dijital Esaret filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dijital Esaret filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (SIRBİSTAN İSPANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sırbistan İspanya maçı nereden izlenir? Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi? DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı!
title