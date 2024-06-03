Kocasinan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 13 gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, önümüzdeki günlerde açılacak olan su sporları tesisiyle Kayseri'nin su sporlarının merkezi olacağını belirtti.
Kocasinan Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.
Toplantıda 13 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.
Mecliste konuşan Çolakbayrakdar, Anadolu'nun ortasında bir şehirden su sporlarının yapılacağı bir tesisin önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı belirterek, Kayseri'nin tesis sayesinde su sporlarının merkezi olacağını kaydetti.