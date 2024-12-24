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Kocasinan Belediyesi Gıda Taşımacılığında Soğuk Zincir Sağlıyor

Kocasinan Belediyesi Gıda Taşımacılığında Soğuk Zincir Sağlıyor
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Kocasinan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıdaları bozulmadan ulaştırmak için frigorifik araç ve soğuk hava deposu hizmeti sundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekibi, marketlerden son kullanma tarihine dikkat ederek ürünleri inceleyip, ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek hizmeti de veriyor.

Kocasinan Belediyesinin hizmete sunduğu soğuk zincirin en önemli halkalarından biri olan frigorifik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekibi, fazla geri kazanım uygulamasıyla marketlere giderek ürünleri son kullanma tarihlerini de dikkate alarak titizlikle inceliyor.

İncelenen ürünler ekipler tarafından marketten alındıktan sonra müdürlüğe bağlı Sosyal Market'te bulunan soğuk hava deposuna dolduruluyor.

Burada bekletilmeden ürünleri paketleyen ekipler, ürünleri kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunduklarını, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirtti.

Gıda taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigorifik aracı 2 yıl önce araç filosuna eklediklerini anımsatan Çolakbayrakdar, "Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposuyla da gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigorifik araçla soğuk hava deposu sayesinde gıdaları bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu noktada Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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