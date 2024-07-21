Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediyesi Fidanlıkta 500 Binden Fazla Bitki Yetiştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun 500 binden fazla ağaç, çalı türü bitkiler ve mevsimlik çiçek bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun 500 binden fazla ağaç, çalı türü bitkiler ve mevsimlik çiçek bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta kent iklimine uygun ağaçların yetiştirildiğini ifade etti.

Fidanlıkta yetişen bitkilerle de ekonomiye katkı sağladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkilerle mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve altyapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar, toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 500 binden fazla bitki bulunmaktadır. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Belediyesi Kocasinan Kayseri Tarım Çevre Belediye Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title