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Kocasinan Belediyesi, Dronlarla Açık Alanları İlaçlıyor

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Kocasinan Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlar başta olmak üzere açık alanları dronla ilaçlıyor. Dronla ilaçlama sayesinde zaman, maliyet ve işçilikten tasarruf sağlanıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre temizliğini önemsediklerini ve teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlar başta olmak üzere açık alanları dronla ilaçlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dronla ilaçlamada zaman, maliyet ve işçilikten tasarruf sağlanıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürmesi için çevre temizliğini önemsediklerini belirtti.

Teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Aldığımız dron, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ise sivrisinek ve larva ilaçlamasında kullanıyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Çok fonksiyonlu olan bu teknolojik aleti her alanda kullanıyoruz. Dronu şu anda güncel ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere açık alanları düzenli ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Belediyesi Çevre Belediye Teknoloji Güncel Haberler

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