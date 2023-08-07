Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nde 235 Bin 835 Kayıt Alındı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılında hayata geçirilen Çözüm Merkezi'nde şu ana kadar 235 bin 835 kayıt aldıklarını söyledi. Çözüm Merkezi ile vatandaşların sorunları ve talepleri çözüme kavuşturuluyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılında hayata geçirilen Çözüm Merkezi'nde şu ana kadar 235 bin 835 kayıt aldıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Seminer Salonun'da düzenlenen toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, 25 Ağustos 2016'da hayata geçirilen Çözüm Merkezi ile vatandaşların sorunları ve taleplerinin çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'ne herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve taleplerini 0 (352) 222 70 00 numaralı hat üzerinden iletebileceğini vurguladı.

Hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Bir telefonla belediyenin tüm birimlerine ulaşabilirsiniz. Biz diyoruz ki 'Kocasinan Belediyesine ve 'Başkana' her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama ilçe sakinlerimizle belediyeyi birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini, isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyorsak, vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak yönetim tarzı olarak doğru bir yönetim sergiliyoruz demektir. Bu anlayışı sahaya yansıtma noktasında atmış olduğumuz önemli adımlardan bir tanesidir bu merkez." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'ne toplam 235 bin 835 kayıt aldıklarını ve en çok talebin ise yol, asfalt, park, kentsel dönüşüm, ilaçlama gibi çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Çözüm Merkezi ile daha hızlı iletişim ve operasyon refleksi daha yüksek belediyecilik yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Vatandaşımız bizim baş tacımızdır. Vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm üretiyoruz. Özellikle pandemi süreci gibi hiç evinden çıkamayan vatandaşımızın yanında olduk. Çözüm merkezinin yazılımı tamamen belediye personelimiz tarafından yapılan bir sistemdir. Her türlü iletişim kanalından bizlere ulaşabilirsiniz. İlçe sakinlerimiz isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra sosyal medya, Kocasinan Belediyesinin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0 (352) 222 70 00 numaralı telefon numarasından da belediyeye anında ulaşabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çolakbayrakdar, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini Fen İşleri Müdürlüğü'nün sahadaki çalışmalarının hangi aşamada olduğu hakkında belediyenin internet sitesi adresinden bilgi alınabileceğini dile getirdi.