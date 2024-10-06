Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi ile Hızlı Hizmet

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi ile Hızlı Hizmet
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üreten Çözüm Merkezini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, halka hizmet anlayışıyla, her Müdürlükten destek alarak işlerimizi sürdürdüklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çözüm Merkezinin işleviyle ilgili sunum yaptı.

Çözüm Merkezinin her geçen gün daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çolakbayrakdar, her noktada vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Halka hizmeti "Hakka hizmet" anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çözüm Merkezi ile her yıl üzerine ekleyerek vatandaşımıza hizmeti operasyon kabiliyeti yüksek bir şekilde anında çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada vatandaşımızın gündelik olarak birebir ilettiği talepleri hızlıca karşılayan temizlik işleri, zabıta, park ve bahçeler ile veteriner gibi ilgili müdürlüklerimiz bulunmaktadır.Bütün taleplere cevap verebilmek için tüm müdürlüklerimiz ciddi bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Her noktada vatandaşımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Belediyesi Belediye Güncel Yaşam

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 6 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Masterchef 6 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler!
title