Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ediyor

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca, bitkisel atık yağ toplama kutusu ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutusunu temizliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü çöp konteynerleri düzenli olarak temizlenerek, yeniden vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle modern araçlarla, çöp konteynerlerini hızlı ve kolay temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz."