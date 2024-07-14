Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Belediye ekipleri ayrıca, bitkisel atık yağ toplama kutusu ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutusunu da temizliyor.

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçedeki çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca, bitkisel atık yağ toplama kutusu ile kıyafet ve evsel tekstil atık kutusunu temizliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü çöp konteynerleri düzenli olarak temizlenerek, yeniden vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle modern araçlarla, çöp konteynerlerini hızlı ve kolay temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Belediyesi Kocasinan Çevre Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title