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Kocasinan Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Ürün Paketi Dağıtıyor

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Kocasinan Belediyesi, çölyak hastalarına düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere 7 yıldır destek olduklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, çölyak hassasiyeti bulunan 233 vatandaşa düzenli olarak glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları hizmetin Türkiye'de birçok belediyeye örnek olduğunu ifade etti.

Glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere 7 yıldır destek olduklarını belirten Çolakbayrakdar, glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti olanların ömür boyu diyet yapması gerektiğine dikkati çekti.

Belediye olarak Kayseri'nin yöresel mutfağının lezzetlerini de glütensiz olarak belediyenin tesisinde sunduklarını anımsatan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde, kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Belediyesi Kocasinan Sağlık Güncel Haberler

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