Kocasinan Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Hızlandırıyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt freze aracı ile ömrünü tamamlamış asfaltları sökme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsimi itibarıyla asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlayan asfalt freze aracının kentte ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet verdiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmak."