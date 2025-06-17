Kocasinan Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Hızlandırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, asfalt freze aracı ile ömrünü tamamlamış asfaltları sökme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz mevsimi itibarıyla asfalt ve yol çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt freze aracı ile ömrünü tamamlamış asfaltları sökme çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsimi itibarıyla asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlayan asfalt freze aracının kentte ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet verdiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmak."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.