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Kocasinan Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kocasinan Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda imar planları ve mesleki kurslar hakkında önemli kararlar alındı.

Kocasinan Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 12 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Mecliste Osmangazi, Oymaağaç, Hoca Ahmet Yesevi, Beydeğirmeni ve Talatpaşa mahallelerinde imar plan maddeleri görüşüldü.

Ayrıca Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki ve Teknik, Sosyal ve Kültürel Amaçlı Kurslar" düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü yapılması ve yapılacak protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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