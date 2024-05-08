Kocasinan Belediyesi 13 Taşınmaz Satışında 50 Milyon Lira Kazandı

Kocasinan Belediyesi, 13 taşınmaz satışı için düzenlenen ihalelerde 50 milyon 905 bin lira kazanç sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapıldı.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde 10 villa, 1 konut arsası, 1 ticaret ve konut, 1 konut dışı kentsel çalışma arsası olmak üzere toplam 13 taşınmaz satışa sunuldu. Satışlardan 50 milyon 905 bin lira gelir elde edildi.

İhale sonrası açıklama yapan Çolakbayrakdar, yeni yatırımlarla Kocasinan ilçesinin daha da değerleneceğini belirtti.

Hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılması için gayret ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan'da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır."