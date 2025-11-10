Kocasinan Belediyesi, 10 yılda 965 bin fidan dikti.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Yeşil bir Türkiye, yeşil bir Kayseri, yeşil bir Kocasinan" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç dikildiğini belirtti.

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında fidanlık ve seralarının altyapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"10 yılda 965 bin fidan diktik. Bu yıl da 94 bin fidan diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir. Özellikle daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkardık. Daha yeşil Kocasinan kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 530'a yükselttik. Bu kapsamda ilçemize toplam 3 milyon 475 bin 995 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesinin Kocasinan sınırları içerisindeki 55 adet büyük park ve 3 milyon 844 bin 200 metrekare yeşil alan ile toplamda Kocasinanımızda 7 milyon 270 bin 225 metrekare yeşil alan olmaktadır."