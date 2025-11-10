Haberler

Kocasinan Belediyesi, 10 Yılda 965 Bin Fidan Dikti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yeşil bir Türkiye' vizyonuyla yapılan ağaçlandırma çalışmalarını duyurarak, 10 yılda 965 bin fidan dikildiğini ve park sayısının 530'a yükseldiğini açıkladı.

Kocasinan Belediyesi, 10 yılda 965 bin fidan dikti.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Yeşil bir Türkiye, yeşil bir Kayseri, yeşil bir Kocasinan" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç dikildiğini belirtti.

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında fidanlık ve seralarının altyapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"10 yılda 965 bin fidan diktik. Bu yıl da 94 bin fidan diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir. Özellikle daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkardık. Daha yeşil Kocasinan kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki park sayısını 530'a yükselttik. Bu kapsamda ilçemize toplam 3 milyon 475 bin 995 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesinin Kocasinan sınırları içerisindeki 55 adet büyük park ve 3 milyon 844 bin 200 metrekare yeşil alan ile toplamda Kocasinanımızda 7 milyon 270 bin 225 metrekare yeşil alan olmaktadır."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.